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Редкое фото: Аллочка из «Универа» показала снимок с мужем, которого от всех скрывает

22 февраля 2023 18:00
Редкое фото: Аллочка из «Универа» показала снимок с мужем, которого от всех скрывает

Фанаты высоко оценили трогательный кадр.

Мария Кожевникова прославилась на всю страну ролью Аллы в ситкоме «Универ». После этого артистка решила заняться политикой, а теперь пытается восстановить свою творческую карьеру, уделяя свободное время семье. При этом Кожевникова всегда вела закрытый образ жизни и лишь в исключительных случаях делалась снимками родных.

Так, за 10 лет брака с бизнесменом Евгением Васильевым артистка опубликовала лишь несколько его фотографий. Последний же кадр она приурочила ко Дню всех влюбленных, поделившись романтичным совместным снимком с супругом.

«Своему мужу и детям я каждый день говорю, как я их люблю», — подписала запись артистка.

Редкое фото: Аллочка из «Универа» показала снимок с мужем, которого от всех скрывает

Пользователи Сети признались, что были шокированы фотографией Кожевниковой и поблагодарили ее за откровенную запись. Фанаты осыпали супругов комплиментами, пожелав им счастливой жизни и взаимопонимания.

«Ваш муж — настоящий красавец», «Спасибо, что наконец-то показали Евгения», «Какая вы красивая пара, делитесь фотографиями почаще», — комментируют подписчики.

Фото: Globallookpress.com, кадр из сериала «Универ», соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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