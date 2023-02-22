Редкое фото: Аллочка из «Универа» показала снимок с мужем, которого от всех скрывает

Мария Кожевникова прославилась на всю страну ролью Аллы в ситкоме «Универ». После этого артистка решила заняться политикой, а теперь пытается восстановить свою творческую карьеру, уделяя свободное время семье. При этом Кожевникова всегда вела закрытый образ жизни и лишь в исключительных случаях делалась снимками родных.

Так, за 10 лет брака с бизнесменом Евгением Васильевым артистка опубликовала лишь несколько его фотографий. Последний же кадр она приурочила ко Дню всех влюбленных, поделившись романтичным совместным снимком с супругом.

«Своему мужу и детям я каждый день говорю, как я их люблю», — подписала запись артистка.

Пользователи Сети признались, что были шокированы фотографией Кожевниковой и поблагодарили ее за откровенную запись. Фанаты осыпали супругов комплиментами, пожелав им счастливой жизни и взаимопонимания.