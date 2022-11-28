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Редкие кадры: как на самом деле выглядел Илья Олейников без знаменитых усов

28 ноября 2022 16:30
Редкие кадры: как на самом деле выглядел Илья Олейников без знаменитых усов

Таким известного актера никто не помнит.

Имя Ильи Олейникова неизменно ассоциируется у большинства россиян с программой «Городок». Шоу, в котором артист снимался вместе с Юрием Стояновым, выходило в эфир с 1993 по 2012 годы. После того, как актер ушел из жизни, было принято непростое решение о закрытии юмористической передачи, так полюбившейся зрителям.

В кадре Олейников всегда появлялся с черными густыми усами, ставшими его визитной карточкой. Многие поклонники не помнят, как актер выглядел с гладко выбритым лицом. Но у них есть уникальная возможность исправить ситуацию.

Редкие кадры: как на самом деле выглядел Илья Олейников без знаменитых усов

Когда звезда экрана только начал развивать свою карьеру, то получил от Евгения Весника приглашение на съемочную площадку картины «Трембита». Там молодой актер сыграл жителя села Михася и произнес всего одну фразу. Зато теперь зрители могут увидеть Олейникова без его знаменитых усов. Любопытно, что в последующих проектах Илья Львович появлялся уже с густой растительностью на лице.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Трембита», 1968
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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