«Речь очень плохая»: методы воспитания детей престарелого Виторгана привели в ярость народ

82-летний Эммануил Виторган поделился в соцсетях милым видео со своими дочками – 4-летней Этель и 3-летней Клавой. Девочек, собравшихся в детский сад, нарядили в одинаковые синие плащи и желтые резиновые сапожки. Но ролик умилил далеко на всех.

Подписчики обратили внимание, что дочери звезды плохо разговаривают для своего возраста.

«Девочки уже большие, а речь очень плохая, детьми надо заниматься!», — укорили актера в комментариях.

Впрочем, большинство поклонников Виторгана в восторге от его детей.