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Киноафиша Статьи «Речь очень плохая»: методы воспитания детей престарелого Виторгана привели в ярость народ

«Речь очень плохая»: методы воспитания детей престарелого Виторгана привели в ярость народ

18 сентября 2022 09:30
«Речь очень плохая»: методы воспитания детей престарелого Виторгана привели в ярость народ

Поклонники раскритиковали знаменитого актера.

82-летний Эммануил Виторган поделился в соцсетях милым видео со своими дочками – 4-летней Этель и 3-летней Клавой. Девочек, собравшихся в детский сад, нарядили в одинаковые синие плащи и желтые резиновые сапожки. Но ролик умилил далеко на всех.

Подписчики обратили внимание, что дочери звезды плохо разговаривают для своего возраста.

«Девочки уже большие, а речь очень плохая, детьми надо заниматься!», — укорили актера в комментариях.

Впрочем, большинство поклонников Виторгана в восторге от его детей.

«Как быстро растут, такие хорошенькие», «Куколки, такие яркие, пупсики», — писали в комментариях.

Фото: Legion-Media, сoцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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