«Речь очень плохая»: методы воспитания детей престарелого Виторгана привели в ярость народ
Поклонники раскритиковали знаменитого актера.
82-летний Эммануил Виторган поделился в соцсетях милым видео со своими дочками – 4-летней Этель и 3-летней Клавой. Девочек, собравшихся в детский сад, нарядили в одинаковые синие плащи и желтые резиновые сапожки. Но ролик умилил далеко на всех.
Подписчики обратили внимание, что дочери звезды плохо разговаривают для своего возраста.
«Девочки уже большие, а речь очень плохая, детьми надо заниматься!», — укорили актера в комментариях.
Впрочем, большинство поклонников Виторгана в восторге от его детей.
«Как быстро растут, такие хорошенькие», «Куколки, такие яркие, пупсики», — писали в комментариях.