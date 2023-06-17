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Ребенок все-таки был: Любовь Орлова лишь однажды проговорилась (фото)

17 июня 2023 09:30
Ребенок все-таки был: Любовь Орлова лишь однажды проговорилась (фото)

Артистка хранила эту тайну долгие годы.

Любовь Орлова два раза была замужем. Первым ее избранником стал Андрей Берзин, а вторым — режиссер Григорий Александров. За личной жизнью артистки следила вся страна, но она так ни разу и не стала матерью к удивлению ее многочисленных поклонников.

Сама Орлова никогда не раскрывала, почему отказывается от наследников. По одной версии, она активно использовала средства контрацепции, так как и не собиралась становиться матерью. По другой — регулярно делала аборты. И большинство ее знакомых отмечало, что она не собирается рожать или усыновлять детей.

Ребенок все-таки был: Любовь Орлова лишь однажды проговорилась (фото)

Но, несмотря на их отсутствие, у Орловой все равно было о ком заботиться. Своих мужей она называла собственными детьми, за которыми необходим постоянный уход и присмотр. И поэтому другие наследники ей не нужны.

«Мой муж и есть самый главный в моей жизни ребенок!» — в шутку отмечала Орлова.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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