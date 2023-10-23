«Ребенок» с тату на лице: роман Лолиты с известным певцом больше не тайна

Лолита Милявская водила поклонников за нос, когда опровергала слухи о новом романе. Сомнений больше нет: звезда все-таки завела интрижку с юным коллегой по цеху.

Дуэт певицы с исполнителем Костой Лакостой взорвал российский шоу-бизнес. Их хит «По-другому» звучал из каждого утюга. Многие заподозрили, что между партнерами возникли теплые чувства. Однако бывшая жена Александра Цекало заверила всех, что 25-летний музыкант относится к ней как к «сеструхе», за которую готов «навалять» любому.

Но оказалось, что этот «ребенок» с татуировками на лице не просто друг. Правду о взаимоотношениях знаменитостей в одном из YouTube-шоу раскрыла Наташа Гасанханова. Она подчеркнула, что исполнительница была замечена в связи с начинающими артистами, поэтому и поддерживает молодежь на эстраде.