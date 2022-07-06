Ребенок или пенсионер? Этот тест точно определит ваш психологический возраст

Ученые давно выяснили, что внутренний, или психологический возраст человека не всегда совпадает с возрастом биологическим, указанным в паспорте. Солидный пенсионер в душе может быть озорным подростком, а в юном человеке может жить зрелая личность со своими принципами и взглядами на мир. В психологии под внутренним возрастом, как правило, понимается уровень развития личности, на котором психика "застыла" в определенный период времени. Причиной этому послужило некое травмирующее событие, проблема, которая так и осталась неразрешенной.

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Психологический возраст может быть детским или родительским, подростковым или взрослым. Для последнего, например, характерны черты самых разных психологических возрастов – он может быть и по-детски наивным, и по-старчески мудрым. Только в отличие от людей, которые застряли в детском или старческом внутреннем возрасте, он хорошо понимает, в каких ситуациях будет уместно проявление этих качеств. Это самодостаточная личность, осознающая свою ценность и индивидуальность.

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