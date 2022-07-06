Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ребенок или пенсионер? Этот тест точно определит ваш психологический возраст

Ребенок или пенсионер? Этот тест точно определит ваш психологический возраст

6 июля 2022 17:30
Ребенок или пенсионер? Этот тест точно определит ваш психологический возраст

Узнайте, совпадает ли ваш биологический возраст с психологическим.

Ученые давно выяснили, что внутренний, или психологический возраст человека не всегда совпадает с возрастом биологическим, указанным в паспорте. Солидный пенсионер в душе может быть озорным подростком, а в юном человеке может жить зрелая личность со своими принципами и взглядами на мир. В психологии под внутренним возрастом, как правило, понимается уровень развития личности, на котором психика "застыла" в определенный период времени. Причиной этому послужило некое травмирующее событие, проблема, которая так и осталась неразрешенной.

Тест: всего 1 человек из 70 сможет угадать советских актеров по глазам

Психологический возраст может быть детским или родительским, подростковым или взрослым. Для последнего, например, характерны черты самых разных психологических возрастов – он может быть и по-детски наивным, и по-старчески мудрым. Только в отличие от людей, которые застряли в детском или старческом внутреннем возрасте, он хорошо понимает, в каких ситуациях будет уместно проявление этих качеств. Это самодостаточная личность, осознающая свою ценность и индивидуальность.

Хотите узнать, кто же вы в глубине души – подросток или старик? Пройдите наш тест и узнайте ответ на этот вопрос.

Показать полностью
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
6 комментариев
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Related video