Ребенок будет всем на зависть: Бикович показал восхитительно красивую беременную избранницу

Милош Бикович считается одним из самых желанных холостяков российского шоу-бизнеса. Поклонницы внимательно следят за переменами в личной жизни актера, к тому же он часто дает поводы для обсуждения своих романов.

За звездой экрана уже закрепилась слава настоящего ловеласа. У него были отношения с моделями Сашей Лусс и Барбарой Таталович, актрисой Аглаей Тарасовой и танцовщицей Ариной Волошиной. Последние два года он встречается с юристом Иваной Малич.

А сейчас стало известно, что его возлюбленная ждет ребенка. Радостной новостью пара поделилась в соцсетях. По словам Биковича, они устали от преследования папарацци, поэтому решили сами раскрыть свой секрет. Пост актер сопроводил совместным снимком с избранницей.

Его подписчики уже предположили, что будущий ребенок пары будет всем на зависть. Ведь беременная Малич — невероятная красавица. 26-летняя брюнетка обладает эффектной модельной внешностью и пышными формами. Пара вместе живет в Белгороде и часто приезжает в Москву.