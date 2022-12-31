Ребенку такого не пожелаешь: ужаснетесь, почему Джордж Клуни ненавидит Рождество

Для Джорджа Клуни Рождество никогда не было праздником. Актер ненавидит этот день из-за проделок своего отца — известного телеведущего Ника Клуни.

Поскольку папа артиста и сам был звездой, каждый год ему приходил целый мешок писем от преданных поклонников, многие из которых оказались в трудной жизненной ситуации. Чтобы порадовать фанатов, Клуни-старший выбирал одно из посланий, после чего отправлялся вместе с семьей за подарками для незнакомцев.

Когда наступал праздничный день, члены звездного семейства приезжали домой к счастливчикам, чтобы сперва навести порядок в их доме, а после — вручить презенты. Как пишет портал FILM-NEWS , делать это по просьбе отца приходилось и маленькому Джорджу. Ребенку такого не пожелаешь, но Клуни-младший мог распаковать свои подарки лишь после того, как порадует фанатов папы.

Со временем артист понял, что в чем-то его отец был прав. Сегодня он старается следовать примеру Ника Клуни и помогать всем, кто в этом нуждается.