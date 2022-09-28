Реальная драма Вани из «Сына полка» доведет до слез: кино сотворило чудо

В 1946 году была экранизирована известная повесть Валентина Катаева «Сын полка». Режиссер Василий Пронин отсмотрел множество маленьких актеров на главную роль сироты Вани. Увидев в одном из детских домов простодушного Юру Янкина, постановщик тотчас пригласил его на пробы.

Со своим выбором Пронкин не ошибся. Мальчик с врожденным артистизмом талантливо сыграл доверенную ему роль. Возможно, потому что тема сиротства особенно близка была Юре: он ничего не знал о своем отце, а мама погибла во время военных бомбежек. Премьера картины сделала Янкина известным, однако предлагать другие роли ему не спешили. Тем не менее фильм изменил его судьбу чудесным образом.

«Сына полка» крутили в кинотеатрах по всему СССР. На одном из показов в Ставрополе полковник Янкин был шокирован, увидев на экране собственного сына. Он прошел всю войну, а когда вернулся на родину, семью уже не нашел. Все его запросы о жене и сыне Юре оставались без ответа.

Отец связался с мальчиком и воссоединился с ним. Известно, что впоследствии взрослый Юрий некоторое время работал техником на киностудии, но актерскую карьеру продолжать не стал.