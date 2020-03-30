«Разводятся и делят имущество»: дом Самойловой и Джигана выставлен на продажу

На днях на одном из сайтов по продаже недвижимости появилось любопытное объявление. Некто выставил на аукцион шикарный особняк в элитном подмосковном поселке Шато Соверен. Знающие люди очень быстро поняли, что речь идет о загородном доме знаменитого рэпера и его жены.

Действительно, на опубликованных фото – тот самый трехэтажный дом, который так часто мелькает в сторис Джигана и Самойловой. Площадь особняка составляет внушительные 750 квадратных метров, плюс огромная прилегающая территория почти в четверть гектара – 24 сотки.

В жилище с дорогостоящей отделкой из мрамора и позолоты есть абсолютно все для комфортной самоизоляции: несколько спален с собственными ванными комнатами, гардеробная, холл, столовая, хаммам и даже кинотеатр. Кроме того, есть звукозаписывающая студия для музыканта.

Супруги, чей брак трещит по швам, оценили свое семейное гнездышко в 140 миллионов рублей, при этом покупка просторного коттеджа обошлась им в прошлом году в 100 миллионов. По признанию Самойловой, они искали подходящее жилье два года и пережили множество разочарований до того, как удача им улыбнулась. Однако счастье было недолгим: уже в ближайшее время пара может распрощаться как с домом мечты, так и с совместным будущим.

Напомним, что в начале марта Джиган неприятно удивил поклонников неадекватными сторис в Instagram. Проведя около недели в клинике для наркозависимых, рэпер все равно не отказался от своих вредных привычек. Также никого эффекта не возымела смена обстановки, когда Устименко-Вайнштейн вместе с семьей вернулся из Майами в Москву. Несмотря на то, что Самойлова поначалу пыталась поддержать мужа и вызволить его от беды, сейчас она намерена разводиться и делить имущество.