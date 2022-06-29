Развода не будет? Азиза объявила о возвращении мужа в Россию

58-летняя Азиза дала шанс мужу на восстановление отношений. Только недавно она признавалась, что ее брак с итальянцем Алессандро Лортэ переживает непростые времена. Певица говорила, что их отношения разрушила попытка стать родителями. Они надеялись прибегнуть к услугам суррогатной матери, выполнить роль которой согласилась близкая подруга Азизы. Но процедура ЭКО потерпела неудачу.

Муж уговаривал певицу отложить мысли о пополнении в семье. А Азиза решила, что бездетный брак ей не нужен. В Сети даже ходили предположения, что она собиралась вернуться к прошлому избраннику — бизнесмену Александру Бродолину. Но исполнительница смогла прийти к компромиссу с супругом.

На днях в YouTube-шоу Алены Жигаловой Азиза объявила о возвращении Лортэ в Россию из Италии. После его приезда они начнут подготовку документов для усыновления ребенка из детского дома. Такой вариант певице предложил Алессандро. А значит, и развода, по всей видимости, не будет.