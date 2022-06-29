Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Развода не будет? Азиза объявила о возвращении мужа в Россию

Развода не будет? Азиза объявила о возвращении мужа в Россию

29 июня 2022 17:35
Развода не будет? Азиза объявила о возвращении мужа в Россию

Пара снова планирует пополнение в семье.

58-летняя Азиза дала шанс мужу на восстановление отношений. Только недавно она признавалась, что ее брак с итальянцем Алессандро Лортэ переживает непростые времена. Певица говорила, что их отношения разрушила попытка стать родителями. Они надеялись прибегнуть к услугам суррогатной матери, выполнить роль которой согласилась близкая подруга Азизы. Но процедура ЭКО потерпела неудачу.

Муж уговаривал певицу отложить мысли о пополнении в семье. А Азиза решила, что бездетный брак ей не нужен. В Сети даже ходили предположения, что она собиралась вернуться к прошлому избраннику — бизнесмену Александру Бродолину. Но исполнительница смогла прийти к компромиссу с супругом.

На днях в YouTube-шоу Алены Жигаловой Азиза объявила о возвращении Лортэ в Россию из Италии. После его приезда они начнут подготовку документов для усыновления ребенка из детского дома. Такой вариант певице предложил Алессандро. А значит, и развода, по всей видимости, не будет.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Related video