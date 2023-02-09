Развод с Паулиной не за горами? Федор Бондарчук случайно раскрыл все карты

Вот уже несколько лет Федор Бондарчук счастлив в браке с Паулиной Андреевой. Эта пара считается одной из самых ярких в отечественном шоу-бизнесе, но теперь есть веские основания говорить о том, что все это в прошлом.

Если раньше супруги часто выходили в свет, то в течение последних семи месяцев их не видели вместе. Слухи о разводе разгорелись с новой силой после того, как на премьеру сериала «Фишер» режиссер пришел без своей ненаглядной. Как сообщает Дзен-канал «Немалахов», перед камерами он позировал с давней приятельницей — Анной Михалковой.

По мнению многих интернет-пользователей, тем самым Бондарчук, пусть и случайно, но раскрыл все карты и дал понять: расставание с Андреевой не за горами. Впрочем, есть и те, кто считают, что все гораздо проще. Поклонники супружеской четы успокаивают себя тем, что актриса не составляет компанию любимому на светских мероприятиях, поскольку должна уделять внимание их маленькому сыну Ивану.