Развод и эмиграция: что на самом деле творится в семье Паулины Андреевой

Паулина Андреева старается не привлекать внимание к своей личной жизни. В социальных сетях она делится лишь карьерными успехами и избегает вопросов поклонников о своих родных. При этом не так давно выяснилось, что в семье артистки далеко не все так спокойно.

Как оказалось, родители Андреевой недавно развелись и решили покинуть Россию. Ее мать Вера отправилась жить в Италию, а отец Олег — в Израиль. Последовали примеру папы и братья артистки Игорь и Борис. Еще не так давно, как пишет «Комсомольская правда», они искали бюджетное жилье и работу в Тель-Авиве и просили в социальных сетях знакомых о помощи.

При этом неизвестно, что стало причиной развода родных Андреевой и почему они решились на переезд. Неравнодушные поклонники завалили артистку вопросами в ее блогах, но супруга Федора Бондарчука предпочла оставить их без ответа.