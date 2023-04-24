Развод голливудской красавицы шокировал всех: причина не укладывается в голове

Европейским актерам не всегда удается прославиться в Голливуде и пользоваться за океаном такой же популярностью, как и на родине. Но для Моники Беллуччи в этом не было ничего сложного. Итальянская красавица успешно совмещала съемки в американских блокбастерах и французских драмах. Она придерживалась такого образа жизни даже тогда, когда решила остепениться и выйти замуж.

Брак с Венсаном Касселем не повлиял на свободолюбивый характер актрисы. К тому же ее супруг не был готов пожертвовать своей независимостью ради любимой. В результате семейная пара практически не проводила время вместе. Они жили в разных странах и целые месяцы находились на съемочных площадках.

Однажды Моника и Венсан поняли, что их брак можно назвать гостевым. Муж не знал, чем увлекается или с кем дружит его жена, и наоборот. Однако проблемы в отношениях они успешно скрывали за красивыми фото с красных ковровых дорожек. Но в конце концов публику шокировала новость о разводе этой яркой пары, которой завидовали и одновременно восхищались.