Развлекала гостей танцами на бочке: с кого списали Атаманшу из «Бременских музыкантов»

Колоритная Атаманша стала ярчайшей героиней мультфильма «Бременские музыканты». Харизматичная дама исполнила несколько песен и сплясала зажигательный танец на бочке. Но мало кто знает, что у неутомимой Атаманши был реальный прототип.

Образ героини списали с балерины Тамары Вишневой. В молодости артистка могла похвастаться жгучей внешностью, роскошными черными волосами и впечатляющими формами. Создатели «Бременских музыкантов» взяли на вооружение не только наружность Вишневой, но и ее эксцентричность. Она часто развлекала гостей танцами на бочке, которые потом «переняла» Атаманша. Членов ее банды в точности списали с культовой гайдаевской троицы — Труса, Балбеса и Бывалого.

Тамара Петровна была замужем за известным мультипликатором Вячеславом Котеночкиным, «отцом» мультика «Ну, погоди!». Они прожили вместе почти 50 лет вплоть до смерти режиссера. До преклонных лет супруги не утратили пылкости своих чувств и глубокого взаимного уважения.