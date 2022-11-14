Развелся через два дня после свадьбы: судьба звезды «Петербургских тайн» вас удивит

Личная жизнь Валерия Баринова могла бы стать основой для целого сериала. Актер несколько раз был женат, но отдельного внимания заслуживает история его первого брака, который просуществовал всего два дня.

В молодости артист потерял голову от своей коллеги по цеху. Недолго думая, он женился на актрисе Елене Вановской, ради которой переехал в Санкт-Петербург. Но обрести счастье влюбленным помешала мама избранницы Баринова.

Впоследствии он признался, что той хотелось для своей дочери более достойного и состоятельного мужа, а он в те годы был самым обыкновенным мальчишкой. На фоне этих разногласий в семье начались скандалы, которые и привели к столь быстрому разводу.

Примечательно, что после того как актер стал звездой, его бывшая теща пожалела о том, что настроила дочь против него. Развод наследницы с добившимся славы и признания актером однажды в беседе она назвала большим несчастьем.