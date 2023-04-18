Разве это не псевдоним? Откуда у звезды «Теста на беременность» такое странное имя

Российская актриса Лянка Грыу прославилась в нулевые. Большинству зрителей она известна по сериалу «Тест на беременность», а также по картине «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини». Многие уверены, что ее необычное и нетипичное для России имя — это псевдоним, однако это совсем не так.

Дело в том, что у Лянки молдавское происхождение по отцу. Она родилась в семье актеров Георге Грыу и Стеллы Ильницкой. Вскоре после рождения дочери отец ушел из семьи и перестал поддерживать отношения с экс-супругой и наследницей.

Лянка унаследовала от родителей свой талант и сумела успешно его реализовать. Грыу начала свой карьерный путь с картины «Один», где снялась в четырехлетнем возрасте. Затем последовала роль в фильме «Маленькая принцесса» — критики высоко оценили игру юной Лянки.

Дальше предложения от режиссеров сыпались как из рога изобилия. Красавица Грыу успевала строить и карьеру, и личную жизнь. Лянка вышла замуж за актера Михаила Вайнберга, от которого родила сына Максима. Однако счастье длилось недолго. В прошлом году стало известно, что пара распалась.

На сегодняшний день последняя работа Грыу — роль Марии в сериале «Феникс». Пока актриса отодвинула карьеру на второй план, чтобы уделять больше времени сыну.