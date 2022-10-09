Разобьют не одно сердце: внешний вид тайных сыновей Шукшиной восхитил россиянок

Мария Шукшина редко публикует фотографии своих младших детей – близнецов Фомы и Фоки. По признанию звезды, ее дети не любят публичности.

Однако актриса все же сделала исключение из правил и поделилась снимком наследников с их бабушкой, Лидией Федосеевой-Шукшиной. Подписчики удивились, как выросли 17-летние парни.

«Красавцы! Ваша опора», «Какие классные у вас мальчишки!», «Внуки похожи на знаменитого дедушку», «Классные внучата», – писали поклонники.

Сыновья Шукшиной учатся в одиннадцатом классе – без троек, как рассказывает актриса. Также Фома и Фока занимаются боксом, как и их старший брат, Макар, успевший осчастливить звездную маму внуком.