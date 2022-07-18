Разоблачение Меган Маркл не за горами: принца Гарри настиг новый удар

Герцогиня Сассекская в очередной раз заставила публику говорить о себе.

Меган Маркл может вновь оказаться в центре скандала. В ближайшее время свет должна увидеть книга «Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами», которая раскроет неожиданные подробности из жизни герцогини.

Автором расследования стал биограф Томас Бауэр, который, по его собственным словам, провел огромное исследование и изучил все интервью со времен, когда Меган Маркл еще была успешной актрисой, а не членом королевской семьи. И, как оказалось, нашел множество неожиданных фактов, бросающих тень на репутацию супруги принца Гарри.

Например, как пишет The Sun , одна из главных частей книги будет посвящена скандальному интервью артистки для издания Vanity Fair, где Меган Маркл признавалась в чувствах принцу Гарри. Якобы из-за той беседы разразился такой большой скандал в Букингемском дворце, что будущая избранница принца просила своих PR-менеджеров уладить скандал и любыми способами избавиться от беседы.

Пока неизвестно, как именно разоблачающая книга скажется на многолетнем противостоянии Букингемского дворца и Меган Маркл. Однако, как отмечают пользователи Сети, часть отрывков, опубликованных в СМИ, уже вызвала общественный резонанс.