Разоблачение Меган Маркл не за горами: принца Гарри настиг новый удар
Герцогиня Сассекская в очередной раз заставила публику говорить о себе.
Меган Маркл может вновь оказаться в центре скандала. В ближайшее время свет должна увидеть книга «Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами», которая раскроет неожиданные подробности из жизни герцогини.
Автором расследования стал биограф Томас Бауэр, который, по его собственным словам, провел огромное исследование и изучил все интервью со времен, когда Меган Маркл еще была успешной актрисой, а не членом королевской семьи. И, как оказалось, нашел множество неожиданных фактов, бросающих тень на репутацию супруги принца Гарри.
Например, как пишет The Sun, одна из главных частей книги будет посвящена скандальному интервью артистки для издания Vanity Fair, где Меган Маркл признавалась в чувствах принцу Гарри. Якобы из-за той беседы разразился такой большой скандал в Букингемском дворце, что будущая избранница принца просила своих PR-менеджеров уладить скандал и любыми способами избавиться от беседы.
Пока неизвестно, как именно разоблачающая книга скажется на многолетнем противостоянии Букингемского дворца и Меган Маркл. Однако, как отмечают пользователи Сети, часть отрывков, опубликованных в СМИ, уже вызвала общественный резонанс.