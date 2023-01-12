Разные только имена: ахнете, увидев бывших Гарика Харламова (фото)

Личная жизнь Гарика Харламова не раз оказывалась в центре всеобщего внимания. Всему виной не только наделавший немало шума развод с Кристиной Асмус.

После расставания со звездой фильма «Текст» Харламов скучал недолго. Актер закрутил роман с коллегой по сериалу «Гусар» — Катериной Ковальчук. Эта новость широко обсуждалась в Сети из-за внешности артистки.

Ковальчук оказалась полной копией Асмус. Интернет-пользователи отметили, что даже голоса двух артисток невероятно похожи между собой. Некоторые и вовсе признались, что, глядя на фото актрис, не могут отличить их друг от друга.

Как бы там ни было, сходство с бывшей женой Гарика не помогло Ковальчук сохранить отношения с комиком. Не так давно резидент Comedy Club признался, что он вновь «одинокий волк». Поклонники гадают, что же послужило причиной разрыва звезд. По слухам, Катерина бросила возлюбленного из-за того, что тот продолжает жить под одной крышей с Асмус и их общей дочерью Анастасией.