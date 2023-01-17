Разницу в 16 лет не скрыть: вот как выглядит неофициальная жена Сосо Павлиашвили

Яркий и колоритный грузин Сосо Павлиашвили уже долгие годы выступает на отечественной эстраде. Его приятный акцент и безусловный талант завораживают многих представительниц прекрасного пола. Однако сердце музыканта много лет принадлежит одной женщине.

Со своей избранницей мужчина познакомился еще в 1997 году. Ирине Патлах на тот момент было всего 16 лет, а певцу уже исполнилось 32 года. Большая разница в возрасте их не смутила, но первое время они просто поддерживали дружеские отношения. Когда девушка перешагнула порог 18 лет, отношения перешли на новый этап. Влюбленные стали открыто заявлять о романе, а со временем у них родились две прекрасные дочки.

Несколько лет назад пара решила обвенчаться, но штампы в их паспортах так и не появились. Многие задаются вопросом, почему Павлиашвили не стремится перевести свою избранницу в статус жены, ведь она настоящая красавица. Между тем 16-летняя разница в возрасте видна невооруженным глазом, и такая сногсшибательная женщина точно привлекает к себе много мужского внимания.