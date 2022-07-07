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Киноафиша Статьи «Разину с этим жить»: известный журналист не стал молчать о смерти Шатунова

«Разину с этим жить»: известный журналист не стал молчать о смерти Шатунова

7 июля 2022 15:10
«Разину с этим жить»: известный журналист не стал молчать о смерти Шатунова

Коллеги продолжают обсуждать трагедию.

Отар Кушанашвили прокомментировал обвинения Андрея Разина в смерти Юры Шатунова. Мнением журналист поделился в Telegram-канале проекта «Каково?!».

Сразу же после смерти лидера «Ласкового мая» многие фанаты и близкие артиста начали предполагать, что именно Разин виноват в его скоропостижной смерти. Якобы бесконечные судебные разбирательства негативно сказались на состоянии музыканта и в итоге привели к инфаркту миокарда. Однако, как уверен Кушанашвили, продюсер вряд ли напрямую повлиял на проблемы музыканта со здоровьем. По словам журналиста, суды стали лишь одной из причин, из-за которых ухудшилось состояние Шатунова, однако теперь Разин будет всю жизнь винить себя в этом.

«Разину теперь жить с этой травмой, с этой болью», — уверен Кушанашвили.

При этом, как уверен телеведущий, на самом деле инфаркт случился из-за плохой наследственности артиста, а его бывший коллега не виноват в трагедии.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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