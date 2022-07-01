Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Разин не стал молчать после обвинений в смерти Шатунова: хватило нескольких слов

Разин не стал молчать после обвинений в смерти Шатунова: хватило нескольких слов

1 июля 2022 15:10
Разин не стал молчать после обвинений в смерти Шатунова: хватило нескольких слов

Продюсер разругался с телеведущей Даной Борисовой.

После внезапной смерти Юры Шатунова его близкие заявили, что до проблем с сердцем исполнителя довели судебные разбирательства с продюсером группы «Ласковый май». Андрей Разин пытался запретить бывшему другу исполнять хиты коллектива и грозил тюремным сроком. Знакомая с ситуацией телеведущая Дана Борисова подчеркнула, что именно иски Разина и довели Шатунова до смерти. При этом она оговорилась, что дружит с продюсером и положительно к нему относится.

Судя по всему, дружбе звезд пришел конец. После обвинений в смерти Шатунова Разин не стал молчать и прислал Борисовой несколько эмоциональных сообщений, назвав ее неблагодарной.

«Будь ты проклята!» — значится в сообщениях от Разина, которые Дана показала изданию «СтарХит».

Борисова не поняла оскорблений Андрея, отметив, что как друг она имела право высказать свое мнение. По ее словам, ранее она часто отдыхала в Сочи в гостинице, принадлежащей Разину. Продюсер внимательно к ней относился и был знаком с ее дочкой Полиной. Поэтому такому поведению Разина она удивлена.

Фото: Legion-Media, ZERKALO/East News
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Related video