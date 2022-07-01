Разин не стал молчать после обвинений в смерти Шатунова: хватило нескольких слов
Продюсер разругался с телеведущей Даной Борисовой.
После внезапной смерти Юры Шатунова его близкие заявили, что до проблем с сердцем исполнителя довели судебные разбирательства с продюсером группы «Ласковый май». Андрей Разин пытался запретить бывшему другу исполнять хиты коллектива и грозил тюремным сроком. Знакомая с ситуацией телеведущая Дана Борисова подчеркнула, что именно иски Разина и довели Шатунова до смерти. При этом она оговорилась, что дружит с продюсером и положительно к нему относится.
Судя по всему, дружбе звезд пришел конец. После обвинений в смерти Шатунова Разин не стал молчать и прислал Борисовой несколько эмоциональных сообщений, назвав ее неблагодарной.
«Будь ты проклята!» — значится в сообщениях от Разина, которые Дана показала изданию «СтарХит».
Борисова не поняла оскорблений Андрея, отметив, что как друг она имела право высказать свое мнение. По ее словам, ранее она часто отдыхала в Сочи в гостинице, принадлежащей Разину. Продюсер внимательно к ней относился и был знаком с ее дочкой Полиной. Поэтому такому поведению Разина она удивлена.