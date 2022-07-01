Разин не стал молчать после обвинений в смерти Шатунова: хватило нескольких слов

После внезапной смерти Юры Шатунова его близкие заявили, что до проблем с сердцем исполнителя довели судебные разбирательства с продюсером группы «Ласковый май». Андрей Разин пытался запретить бывшему другу исполнять хиты коллектива и грозил тюремным сроком. Знакомая с ситуацией телеведущая Дана Борисова подчеркнула, что именно иски Разина и довели Шатунова до смерти. При этом она оговорилась, что дружит с продюсером и положительно к нему относится.

Судя по всему, дружбе звезд пришел конец. После обвинений в смерти Шатунова Разин не стал молчать и прислал Борисовой несколько эмоциональных сообщений, назвав ее неблагодарной.

«Будь ты проклята!» — значится в сообщениях от Разина, которые Дана показала изданию «СтарХит ».

Борисова не поняла оскорблений Андрея, отметив, что как друг она имела право высказать свое мнение. По ее словам, ранее она часто отдыхала в Сочи в гостинице, принадлежащей Разину. Продюсер внимательно к ней относился и был знаком с ее дочкой Полиной. Поэтому такому поведению Разина она удивлена.