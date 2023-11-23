Разгневал всех: откровения приемного сына обернулись бедой для Брэда Питта

Когда-то Анджелина Джоли и Брэд Питт считались самой красивой парой Голливуда. Экранные мистер и миссис Смит обзавелись тремя родными детьми и тремя приемными. Однако все идеально было лишь со стороны: оказывается, отношения супругов нельзя было назвать близкими и доверительными. В 2016 году чета развелась.

Причина расставания была в конфликтах по поводу воспитания многочисленных отпрысков и алкогольной зависимости актера. Звезды стремились сохранить свои конфликты от публики, но правда всплыла наружу благодаря их старшему приемному сыну Паксу. Парень жестко высказался об отце.

В Сеть слили сообщения молодого человека, в котором он называет родителя «ужасным человеком». Пакс написал, что у Питта отсутствует эмпатия к младшим детям, которые испытывают страх в присутствии отца. Сын закончил свой монолог заявлением о том, что папа превратил их жизнь в ад.