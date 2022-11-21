Разгадка гибели Брюса Ли застанет врасплох: неужели от такого умирают?

Брюс Ли скоропостижно скончался в возрасте 32 лет. Ученые из Испании выдвинули свою версию гибели актера, и эти результаты могут удивить любого.

Исследователи не могли поверить в то, что Ли, находившегося в блестящей физической форме, погубила таблетка от головной боли, вызвавшая аллергию и отек мозга. Такова официальная версия его смерти.

Ученые решили углубиться в этот вопрос. По их словам, Брюс Ли умер из-за того, что в его организме был крайне низкий уровень натрия. К этому могло привести злоупотребление водой. Действительно, актер отказывался от твердой пищи, ел лишь морковь, пил воду и яблочный сок. Ли также принимал спиртное — ему удавалось выпить за вечер десяток небольших бутылок саке.

Испанские исследователи полагают, что смерть была вызвана дисфункцией почек: организм уже не мог выводить воду. Это и стало причиной дефицита натрия, который привел к отеку мозга. Подробные результаты исследования опубликованы в научном журнале Clinical Kidney Journal.