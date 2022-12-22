Раздувшаяся Бьянка шокировала всю страну: в чем причина пугающего преображения

Певица Бьянка взбудоражила поклонников неожиданными переменами во внешности. В своих социальных сетях артистка поделилась снимками, на которых заметны лишние килограммы. При этом, по словам самой исполнительницы, на самом деле она всего лишь опухла и не страдает от последствий переедания.

Дело в том, что у Бьянки началась сильная аллергическая реакция на один из продуктов. Якобы однажды утром она проснулась и не узнала себя в зеркале.

«У меня опухли губы, хотя я с ними ничего не делала. Я просто опухла, страшно заложило нос. Аллергия на какую-то еду, но на какую — не знаю», — рассказывает певица.

Неожиданные проблемы со здоровьем заставили ее обратить внимание на свой организм. По словам Бьянки, сейчас она активно занимается лечением желудка и ест только здоровую пищу, хотя пока это не дает видимых результатов. Когда она вернется в Москву после гастролей, то первым делом обратится за помощью к специалистам.

Перемены во внешности шокировали не только саму артистку, но и ее поклонников. В социальных сетях певицы многие с удивлением отреагировали на ее фотографии и пожелали ей скорейшего выздоровления.