Раздулись не только бицепсы: вот что стало с гостем Малахова Кириллом «Руки-базуки»

Как стать популярным, если у тебя нет таланта или идеальной внешности? Есть множество способов заявить о себе, но Кирилл Терешин выбрал крайне странный и опасный. Молодой человек прославился как «Руки-базуки»: Кирилл колол в мышцы синтол, из-за чего его бицепсы неестественно раздулись.

Терешин признавался, что в спортзале у него не получалось достичь нужных результатов – и сначала он колол в руки подсолнечное масло, а позже и синтол – препарат на основе масла.

Кирилл стал мемом и героем телепередач, а тем временем в его руках начались воспаления. Врачам пришлось экстренно вмешаться – и остатки масла вырезали вместе с мышцами.

Сейчас Кирилл Терешин с бицепсов переключился на лицо и стал похож на Кена. К счастью, теперь модификации Кирилл осуществляет не дома, а в косметологическом кабинете.