Раздражал не только Тарзан с жабрами: за что в СССР невзлюбили «Человека-амфибию»

В 1961 году на экраны в СССР вышел фильм «Человек-амфибия». Большинство зрителей были в восторге от экранизации популярного произведения Александра Беляева, отмечая точный подбор актеров и приключенческий дух. А в западной прессе появилось немало хвалебных статей, в которых авторы восхищались сложностями подводной съемки.

Но были и те, кто откровенно невзлюбил «Человека-амфибию». Например, советские критики единодушно ругали картину за подбор актеров. Исполнителя главной роли Владимира Коренева прозвали Тарзан с жабрами за его яркую, даже вызывающую красоту. Анастасию Вертинскую обвинили в том, что она попросту уничтожила образ Ассоль. Особенное негодование вызвали сцены, где актриса снималась в купальнике: считалось, что пикантный наряд «засветился» в чересчур откровенных кадрах, без которых картина могла бы и обойтись.

Досталось даже Михаилу Козакову, сыгравшему в ленте Педро Зуриту. По мнению критиков, его образ был слишком преувеличенным, поэтому поверить в существование подобного злодея было невозможно.