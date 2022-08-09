Разделся и шокировал: народ ахнул от вида 59-летнего Зверева в плавках

Сергей Зверев взбудоражил поклонников своей внешностью. Стилист разделся во время отдыха.

Не так давно прославленный парикмахер отправился на отдых в Сочи. Зверев поделился множеством записей с курорта, но больше всего фанатов привлекло короткое видео, на котором знаменитость раздевается на балконе своего номера и красуется в оранжевых плавках. Как признались пользователи сети, они не догадывались, насколько подтянутым и спортивным выглядит стилист, который не так давно отметил 59-летие.

«Какой красавчик», «Фигура красивая», «Идеальное тело», «Выглядите как мальчик», «Какой вы стройный и подтянутый», — пишут фанаты в социальных сетях Зверева.

Также многие подписчики попытались узнать, благодаря чему парикмахеру удается поддерживать такую форму и сохранять молодость, но Зверев проигнорировал эти вопросы.