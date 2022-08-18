Разделась и опозорилась: Лолита закатила громкий скандал прямо на сцене

Лолита Милявская в очередной раз продемонстрировала свой непростой характер. Певица, известная эксцентричными выходками, не стала сдерживать эмоции и устроила громкий скандал на глазах у изумленной публики.

Все случилось во время репетиции выступления на фестивале «Таврида», куда звезда заявилась в купальнике и кроксах. Свою наготу она прикрыла легкой накидкой, которая развевалась на ветру, обнажая все ее прелести. Впрочем, Милявскую не смущал тот факт, что она предстала перед поклонниками в непотребном виде, ее заботили совершенно другие вопросы.

Артистка оказалась крайне недовольна качеством звука и разразилась гневной тирадой в адрес своей команды. При этом Милявская не стеснялась в выражениях. Особенно сильно звезда разошлась, когда к ней присоединился музыкант Коста Лакоста. Оказалось, что его микрофон не был настроен, что довело опозорившуюся Милявскую до белого каления.