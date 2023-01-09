Раздался и одряхлел: в этом старичке вы вряд ли узнаете гонщика из культового «Такси»

Участь Сами Насери оказалась весьма незавидной. Засветившись в популярном сериале «Такси», звезда экрана подписал себе приговор. Он так и остался актером одной роли.

После выхода проекта на экраны в далеком 1978 году артист проснулся знаменитым. Он тут же обзавелся армией поклонников. Женщины сходили по актеру с ума, а мужчины всячески копировали его образ.

Тогда казалось, что это лишь начало большого творческого пути. Однако популярность Насери оказалась такой огромной, что режиссеры попросту боялись работать с ним. Поскольку они перестали звать знаменитость в свои проекты, его карьера потерпела крах.

С годами Сами утратил не только славу, но и былое очарование. Многие, глядя на некогда привлекательного таксиста-гонщика, не без сожаления отмечают, что он заметно раздался и одряхлел. Теперь Насери можно смело назвать старичком, хотя ему всего 61 год.