Раздалась вширь и наплевала на себя: шокирующие кадры с Гузеевой утекли в Сеть

В прошлом году Лариса Гузеева перенесла коронавирус. Болезнь у актрисы протекала довольно тяжело, она даже попала в больницу. А процесс восстановления затянулся до этого года. Оставшись без работы после закрытия весной шоу «Давай поженимся!», Гузеева улетела в Болгарию, где у нее есть собственные апартаменты. Как признавалась звезда подписчикам в соцсетях, мягкий курортный климат благотворно влияет на ее самочувствие.

Такой образ жизни привел к тому, что Гузеева набрала несколько килограммов. Она никогда не скрывала, что всю жизнь боролась с лишним весом, но теперь расслабилась, комплексует из-за полноты и старается не показываться фолловерам. Вот только подруга Ларисы, телеведущая Лера Кудрявцева, подставила ее, показав кадры с Гузеевой, которые шокировали ее фанатов. Пользователи Сети отметили, как сильно актриса раздалась вширь.

Осознает это и сама артистка, потребовав у Кудрявцевой снимать ее в более выгодном ракурсе. Гузеева посетовала, что не может отказаться от шоколада и другой вредной еды.