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Раздалась вширь и наплевала на себя: шокирующие кадры с Гузеевой утекли в Сеть

8 августа 2022 11:45
Раздалась вширь и наплевала на себя: шокирующие кадры с Гузеевой утекли в Сеть

Лера Кудрявцева засветила актрису на дружеском вечере.

В прошлом году Лариса Гузеева перенесла коронавирус. Болезнь у актрисы протекала довольно тяжело, она даже попала в больницу. А процесс восстановления затянулся до этого года. Оставшись без работы после закрытия весной шоу «Давай поженимся!», Гузеева улетела в Болгарию, где у нее есть собственные апартаменты. Как признавалась звезда подписчикам в соцсетях, мягкий курортный климат благотворно влияет на ее самочувствие.

Раздалась вширь и наплевала на себя: шокирующие кадры с Гузеевой утекли в Сеть

Такой образ жизни привел к тому, что Гузеева набрала несколько килограммов. Она никогда не скрывала, что всю жизнь боролась с лишним весом, но теперь расслабилась, комплексует из-за полноты и старается не показываться фолловерам. Вот только подруга Ларисы, телеведущая Лера Кудрявцева, подставила ее, показав кадры с Гузеевой, которые шокировали ее фанатов. Пользователи Сети отметили, как сильно актриса раздалась вширь.

Осознает это и сама артистка, потребовав у Кудрявцевой снимать ее в более выгодном ракурсе. Гузеева посетовала, что не может отказаться от шоколада и другой вредной еды.

«У меня все растет от него, всякая гадость на теле. У меня гормон радости — это пицца „Четыре сыра“» — заявила актриса.

Фото: EastNews, соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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