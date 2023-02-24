Разбрасывается миллионами: безумная выходка звезды «Ангелов Чарли» вышла боком

Красавица Дрю Бэрримор запомнилась зрителям благодаря съемкам в комедиях и романтических мелодрамах, но широкая слава пришла к ней после работа над дилогией «Ангелы Чарли». Играя роль обворожительной шпионки в составе трио, актриса раскрылась с новой стороны и даже продемонстрировала свои боевые навыки.

Ошеломительный успех фильмов и новые предложения принесли ей многомиллионный капитал. Девушка могла купить шикарный особняк и вместе с женихом ни в чем себе не отказывать. Пара счастливо жила на Беверли-Хиллз, но однажды ночью их разбудил домашний питомец. Собака по кличке Флосси пыталась спасти хозяев от пожара, и, к счастью для всех обитателей дома, обошлось без жертв.

После этого трогательного случая актриса вписала свою любимицу в завещание и оставила ей особняк стоимостью 3 миллиона долларов. Но верной собаке не удалось вступить в права наследования. Флосси умерла, а ее имя, бездумно вписанное в юридический документ, навсегда осталось с горюющей Бэрримор.