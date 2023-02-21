Разбитная разведенка: не поверите, кто заменит Варнаву в пикантном шоу (фото)

Горячая кабаре-постановка «Абсолютно нага» каждый раз проходит с аншлагом с осени 2021 года. Исполнительницей главной роли все это время была звезда Comedy Woman Екатерина Варнава. Однако недавно стало известно, что ее заменит другая актриса.

Вместо Варнавы на сцену выйдет Агата Муцениеце, которая прославилась своим скандальным разводом с Павлом Прилучным. Информация о готовящейся рокировке была опубликована на официальном сайте театра, где будет проходить пикантное шоу.

«Абсолютно нага» представляет собой откровенный спектакль, включающий в себя стендап и кабаре. По сюжету главная героиня, которую исполнит Агата Муцениеце, поведает о вопросах неравенства в нашем обществе, расскажет о роли женщины в мире и продемонстрирует свои сокровенные чувства.

В конце каждого шоу Варнава представала перед зрителями в откровенном виде. На что решится ее последовательница Муцениеце, пока неизвестно. Поэтому публика ждет спектакль с нетерпением. О готовящейся замене главной актрисы в горячем шоу сообщил ТГ-канал «НеМалахов ».