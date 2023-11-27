Разбил не один автомобиль: Олег Ефремов пьяным вел себя даже хуже сына

Михаил Ефремов построил головокружительную карьеру в кино, его знала вся страна. Но успех закончился ровно в тот момент, когда актер попал в пьяное ДТП. Теперь бывшая знаменитость отбывает срок в колонии и надеется когда-нибудь вернуть былую любовь зрителей. Оказывается, буйный нравом отличался и отец звезды «Дня выборов».

О попойках Олега Ефремова ходят легенды. В своих мемуарах «Опережая некролог» Александр Ширвиндт поведал о похождениях друга. Худрук Театра Сатиры признался, что в молодости актеры много пили, а он был единственным, кто мог обуздать разъяренного Ефремова во время очередного запоя.

Ширвиндт добавил, что его коллега презирал богатство и роскошь. Поэтому будучи подшофе открыто демонстрировал свои чувства.