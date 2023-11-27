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Разбил не один автомобиль: Олег Ефремов пьяным вел себя даже хуже сына

27 ноября 2023 01:30
Разбил не один автомобиль: Олег Ефремов пьяным вел себя даже хуже сына

Яблоко от яблоньки недалеко падает.

Михаил Ефремов построил головокружительную карьеру в кино, его знала вся страна. Но успех закончился ровно в тот момент, когда актер попал в пьяное ДТП. Теперь бывшая знаменитость отбывает срок в колонии и надеется когда-нибудь вернуть былую любовь зрителей. Оказывается, буйный нравом отличался и отец звезды «Дня выборов».

О попойках Олега Ефремова ходят легенды. В своих мемуарах «Опережая некролог» Александр Ширвиндт поведал о похождениях друга. Худрук Театра Сатиры признался, что в молодости актеры много пили, а он был единственным, кто мог обуздать разъяренного Ефремова во время очередного запоя.

Ширвиндт добавил, что его коллега презирал богатство и роскошь. Поэтому будучи подшофе открыто демонстрировал свои чувства.

«В состоянии крайнего опьянения ногами бил машины, стоявшие у театра», — цитирует автора книги «Московский комсомолец».

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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