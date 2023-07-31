Разбил миллионы женских сердец: почему от Батырева массово отворачиваются поклонницы

Российский актер и известный сердцеед Антон Батырев заявил, что готов в очередной раз жениться. За плечами у артиста уже три брака, но ни один из них нельзя назвать долгим или счастливым. Зато в своей новой невесте Анне Савельевой он уверен на все 100%.

По словам Антона Батырева, его избранница — человек чуткий и терпеливый. Она не любит скандалов и истерик и не считает себя пупом земли. Именно благодаря такому правильному женскому характеру она и красуется теперь с кольцом на безымянном пальце правой руки. Даже удивительно, что Савельева покорила актера женской мудростью, ведь ей всего 23 года.

Поклонницы Батырева засомневались в искренности его невесты. Многие обвинили ее в хитрости и корысти, другие предсказали паре такой же непродолжительный брак, какими артист славился и раньше. Также фанатки не поверили, что Савельева младше жениха на 15 лет. Комментаторы отметили, что девушка выглядит на 40 и обладает цепким холодным взглядом.