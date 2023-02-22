Растрепанные волосы и мешки под глазами: последние фото Кристен Стюарт вызывают шок

Кристен Стюарт возглавила международное жюри кинофестиваля Берлинале-2023, который в конце февраля проходит в столице Германии. Артистка оценивает конкурсные картины, но, как оказалось, внимание публики привлекает не только своими решениями, но и образами.

Так, на одном из недавних мероприятий фестиваля Стюарт появилась в наряде, шокировавшем поклонников. Она примерила пиджак Tom Brown и рваные джинсы, но предпочла не мыть голову. Растрепанные локоны прилипли к голове артистки, а круги под глазами только добавили ей усталости.

Сама Стюарт никак не прокомментировала перемены во внешности. Внимательные поклонники разделились на два лагеря: кто-то осудил артистку за неухоженность, а другие отметили, что звезда драмы «Спенсер» занята постоянной работой и не всегда может найти время на поход в салон красоты.