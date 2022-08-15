«Растит собственную копию»: народ ахнул при виде повзрослевшей внучки Бабкиной

Надежда Бабкина трогательно поздравила с днем рождения свою внучку Веру. Певица посвятила ей несколько публикаций в социальных сетях, выложив при этом снимки, которые заинтересовали поклонников.

Артистка сделала коллаж, сравнив свое архивное фото, на котором запечатлена первоклассницей, и фото внучки на ее первой в жизни школьной линейке. При этом Бабкина призналась, что они с Верой похожи не только внешне.

По словам певицы, ее внучка, как и она, всегда считается душой любой компании. Есть и другая черта, которую звездная наследница унаследовала от своей именитой бабушки.

«Верочка — настоящая сорвиголова», — подметила знаменитость.

Подписчики не прошли мимо откровений артистки и поделились впечатлениями от увиденного. Многие из них ахнули при виде повзрослевшей внучки Бабкиной, обратив внимание на то, как сильно она похожа на звезду.