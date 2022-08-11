Рассорил известный актер: почему Гурченко много лет враждовала с Выходцевой

Людмила Гурченко и Инна Выходцева долгие годы были близкими подругами. Артистки учились вместе со ВГИКе и разделяли друг с другом горести и удачи. Однако любовь Выходцевой смогла рассорить их и разрушить крепкую дружбу.

Дело в том, что обе знаменитости влюбились в одного молодого человека, актера Льва Полякова. Только вот артист предпочитал именно Выходцеву, на которой впоследствии и женился, что выводило ее подругу из себя. Гурченко позволяла себе множество нелестных комментариев в адрес соперницы и активно пыталась «увести» Полякова от нее.

«Она попробовала Леву у меня увести», — цитирует слова Выходцевой портал Lisa.ru .

В итоге Гурченко через несколько лет смогла смириться с любовным проигрышем. При этом многие ожидали, что артистка начнет мстить Выходцевой, так как были уверены в стервозном характере знаменитости. Однако актриса предпочла просто принять поражение и перестать общаться с некогда близкой подругой.