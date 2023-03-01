Рассматривать нечего: вспомните, какой была Семенович в начале карьеры

Анна Семенович стала известна на всю страну из-за участия в группе «Блестящие». В течение пяти лет артистка покоряла сердца фанатов откровенными образами в популярном коллективе, а после занялась сольной карьерой. При этом мало кто из поклонников помнит, как выглядела звезда сцены до всеобщей известности.

Дело в том, что популярность Семенович обрела еще до дебюта на музыкальной сцене. Уже в трехлетнем возрасте она начала строить спортивную карьеру: девочка училась фигурному катанию у Елены Чайковской и Натальи Линичук, воспитавших не одно поколение чемпионов. Выступала же на соревнованиях Семенович вместе с Романом Костомаровым, их дуэт был одним из самых перспективных в российском спорте.

Выглядела Семенович в то время совсем не так, как ее привыкли видеть поклонники. Девушка не отличалась пышными формами и не разбивала мужские сердца одним только взглядом. Скромная спортсменка старательно тренировалась в надежде покорить Олимпийские игры, но ей не суждено было стать прославленной фигуристкой. Травма колена и гигантомастия, неконтролируемый рост бюста, заставили ее уйти из большого спорта.

Так, в 21 год Семенович оказалась в шоу-бизнесе. Она полностью изменила свой образ, примерив откровенные наряды. С тех пор армия ее поклонников только увеличивается.