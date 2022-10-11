Рассекретила свое местонахождение не просто так: состояние Пугачевой вызвало оторопь

Алла Пугачева не из тех звезд отечественного шоу-бизнеса, кто докладывает широкой общественности о каждом своем шаге. Однако знаменитость сделала исключение и вышла на связь со своими преданными поклонниками.

В социальных сетях Примадонна опубликовала новую фотографию. В подписи к кадру звезда решила рассекретить свое местонахождение. «Молюсь за вас на Святой земле», — написала Алла Борисовна, таким образом сообщив, что находится в Израиле.

Между тем вид Пугачевой вызвал оторопь у интернет-пользователей. Многие обратили внимание на то, что певица подвергла свой снимок тщательной обработке фотошопом, и сделали вывод о том, что ее состояние оставляет желать лучшего.

Ранее артистка уже уезжала в Израиль, сославшись на то, что нуждается в отпуске и лечении. Теперь в Сети говорят о том, что исполнительница вновь нуждается в помощи медиков.