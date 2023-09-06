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Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете

6 сентября 2023 21:00
Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете

Совсем скоро жизнь артистки изменится.

Надежда Михалкова известна как талантливая актриса, которая не стремится оказаться в эпицентре скандалов. Звезда экрана не участвует в громких ток-шоу, не выставляет свою личную жизнь напоказ и даже не соглашается на откровенные фотосессии. Однако роли артистка выбирает себе полностью противоположные.

Так, ее героиня из сериала «Беспринципные» в предстоящих сериях окажется в круговороте страсти и обманов. Ее брак с экранным мужем, которого играет Юрий Колокольников, окажется под угрозой. Ведь помимо ребенка, который принесет множество поводов для ссор, у Михалковой появится состоятельный любовник.

Роль тайного избранника героини исполнил Милош Бикович. Иностранец Стефан будет испытывать на прочность чувства Михалковой к ее супругу и всячески провоцировать ее на измены.

Сама артистка пока никак не прокомментировала свою будущую роль. При этом Александр Цыпкин, автор сценария к сериалу, признался, что зрителей ждет множество захватывающих приключений любимых героев.

Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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