Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете

Надежда Михалкова известна как талантливая актриса, которая не стремится оказаться в эпицентре скандалов. Звезда экрана не участвует в громких ток-шоу, не выставляет свою личную жизнь напоказ и даже не соглашается на откровенные фотосессии. Однако роли артистка выбирает себе полностью противоположные.

Так, ее героиня из сериала «Беспринципные» в предстоящих сериях окажется в круговороте страсти и обманов. Ее брак с экранным мужем, которого играет Юрий Колокольников, окажется под угрозой. Ведь помимо ребенка, который принесет множество поводов для ссор, у Михалковой появится состоятельный любовник.

Роль тайного избранника героини исполнил Милош Бикович. Иностранец Стефан будет испытывать на прочность чувства Михалковой к ее супругу и всячески провоцировать ее на измены.

Сама артистка пока никак не прокомментировала свою будущую роль. При этом Александр Цыпкин, автор сценария к сериалу, признался, что зрителей ждет множество захватывающих приключений любимых героев.