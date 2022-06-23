Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Распродают гардероб за сотни тысяч: обманутая вдова Петра Мамонова не стала молчать

Распродают гардероб за сотни тысяч: обманутая вдова Петра Мамонова не стала молчать

23 июня 2022 16:10
Распродают гардероб за сотни тысяч: обманутая вдова Петра Мамонова не стала молчать

Ольга не была связана с аукционом, где выставлялись вещи артиста.

На очередном аукционе «Литфонда», где часто появляются вещи погибших звезд, был продан костюм Петра Мамонова. В ярко-рыжем брючном костюме артист выступал на презентации одного из альбомов своей рок-группы «Звуки Му». Начальная цена лота в 90 тысяч рублей была повышена в несколько раз во время торгов. Покупатель забрал уникальный костюм с ручной вышивкой за 300 тысяч рублей.

Но, как выяснилось, вдова артиста Ольга Мамонова не собиралась распродавать его гардероб даже за сотни тысяч рублей. По ее словам, некоторое время назад к ней обратились представители музыкального продюсера Александра Кушнира. Ольга подчеркнула, что ей рассказали о создании музея рок-н-ролла, для которого пригодились бы вещи Мамонова. Она отдала старые афиши концертов мужа и костюм — все это хранилось на чердаке в ее доме. Взамен с нее попросили расписку о том, что она отдает вещи безвозмездно. В благодарность Ольге оплатили электроэнергию в частном доме, сообщает «Комсомольская правда».

Узнав, что костюм мужа попал не в музей, а ушел с молотка, женщина поняла, что ее обманули. При этом сама она сейчас живет в бедственном положении: ее пенсии едва хватает на еду.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Related video