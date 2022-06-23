Распродают гардероб за сотни тысяч: обманутая вдова Петра Мамонова не стала молчать

На очередном аукционе «Литфонда», где часто появляются вещи погибших звезд, был продан костюм Петра Мамонова. В ярко-рыжем брючном костюме артист выступал на презентации одного из альбомов своей рок-группы «Звуки Му». Начальная цена лота в 90 тысяч рублей была повышена в несколько раз во время торгов. Покупатель забрал уникальный костюм с ручной вышивкой за 300 тысяч рублей.

Но, как выяснилось, вдова артиста Ольга Мамонова не собиралась распродавать его гардероб даже за сотни тысяч рублей. По ее словам, некоторое время назад к ней обратились представители музыкального продюсера Александра Кушнира. Ольга подчеркнула, что ей рассказали о создании музея рок-н-ролла, для которого пригодились бы вещи Мамонова. Она отдала старые афиши концертов мужа и костюм — все это хранилось на чердаке в ее доме. Взамен с нее попросили расписку о том, что она отдает вещи безвозмездно. В благодарность Ольге оплатили электроэнергию в частном доме, сообщает «Комсомольская правда ».

Узнав, что костюм мужа попал не в музей, а ушел с молотка, женщина поняла, что ее обманули. При этом сама она сейчас живет в бедственном положении: ее пенсии едва хватает на еду.