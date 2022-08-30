Располневший седой старик: поклонники ахнули от вида Мистера Бина

Британский юмористический сериал про неуклюжего и находчивого Мистера Бина сделал главного персонажа шоу настолько популярным, что даже настоящее имя исполнителя этой роли могут вспомнить далеко не все. Огромное количество людей по всему миру зовут его не иначе как Мистер Бин, где бы он не появлялся.

Тем временем актер Роуэн Аткинсон также известен, как стендап-комик, сценарист и актер, который засветился не только в своих телевизионных проектах. Он играл в романтической комедии «Реальная любовь», в фильмах про собаку-детектива Скуби-Ду, а также озвучивал многие мультфильмы. Например, именно его голосом говорит попугай из культового «Короля льва».

Но его таланты в бессловесной комедии кинопродюсеры продолжают использовать и в новых проектах. Так, например, Аткинсон исполнил главную роль в фильме «Человек против пчелы». И если в самой картине киношники смогли замаскировать влияние времени на актера, то в промо-кампании ленты комик появился без прикрас.

На месте субтильного мужчины с выразительными бровями и гипертрофированной мимикой, к которому привыкли зрители, оказался постаревший седовласый старец с выпирающим животом. Под опубликованным роликом изменения во внешности тут же начали отмечать фанаты. «Как же он постарел!», «Да, помним, любим, скорбим. Мистер Бин», «Почему ты стал таким старым», ― сетуют подписчики.

Но, судя по восторженным отзывам тех, кто уже посмотрел фильм, способности Аткинсона смешить людей совсем не постарели с возрастом. Это же подтверждает и участие актера в новом ремейке фильма «Вилли Вонка», который мы увидим уже в 2023 году.