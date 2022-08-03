Раскрыто, кто оплачивает роскошную жизнь Литвиновой в Париже

Актриса уже несколько лет не появлялась на экранах.

Рената Литвинова живет во Франции за счет своего любовника. Знаменитость переехала за границу несколько месяцев назад.

С зимы этого года прославленная актриса живет в своей квартире в Париже, которую купила в 2015 году. Литвинова, судя по ее социальным сетям, ведет богемный образ жизни во Франции. Она посещает модные показы, проводит выходные с дизайнерами и не пропускает важные светские мероприятия. При этом она не рассказывает о своей работе, а ее последний фильм «Северный ветер» вышел два года назад.

По данным «Комсомольской правды », в Париже Литвинова живет полностью за чужой счет. По слухам, ей активно помогает ее любовник-миллионер, который оплачивает счета и поддерживает артистку во всех ее начинаниях. При этом, как подчеркивает издание, неизвестно, кто именно занял место покровителя артистки.

Сама Литвинова никак не комментирует ситуацию. После переезда актриса перестала общаться с прессой и не делится с поклонниками подробностями своей личной жизни.