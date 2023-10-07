Раскрыт секрет стройности Анны Снаткиной: даже после родов килограммы будут таять

Анна Снаткина при росте 168 см весит всего 52 килограмма. Даже роды нисколько не испортили фигуру звезды сериала «Татьянин день». Оставаться тонкой и звонкой ей помогает один секрет.

На одном из светских мероприятий артистка раскрыла все карты. Знаменитость обратилась к диетологу, который составил для нее программу питания. Пищу брюнетка принимает четыре раза в день — каждые четыре часа. И тщательно следит за своим рационом.

«Нужно есть поменьше сладкого», — отметила жена Васильева в беседе с «Комсомольской правдой».

Актриса исключила из своего меню не только десерты, но и фастфуд, жирные, соленые и копченые продукты. От мяса она не отказывается, но ест его только запеченным.

Не забывает Анна и пить достаточное количество воды, а также про занятия фитнесом. Но самое главное, как считает любимица зрителей, — следить за своим внутренним состоянием и любить себя.