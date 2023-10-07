Раскрыт секрет стройности Анны Снаткиной: даже после родов килограммы будут таять
По силам каждой женщине.
Анна Снаткина при росте 168 см весит всего 52 килограмма. Даже роды нисколько не испортили фигуру звезды сериала «Татьянин день». Оставаться тонкой и звонкой ей помогает один секрет.
На одном из светских мероприятий артистка раскрыла все карты. Знаменитость обратилась к диетологу, который составил для нее программу питания. Пищу брюнетка принимает четыре раза в день — каждые четыре часа. И тщательно следит за своим рационом.
«Нужно есть поменьше сладкого», — отметила жена Васильева в беседе с «Комсомольской правдой».
Актриса исключила из своего меню не только десерты, но и фастфуд, жирные, соленые и копченые продукты. От мяса она не отказывается, но ест его только запеченным.
Не забывает Анна и пить достаточное количество воды, а также про занятия фитнесом. Но самое главное, как считает любимица зрителей, — следить за своим внутренним состоянием и любить себя.