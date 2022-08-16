Расхититель сердец: как выглядит внук Шукшиной, которого она отказывалась признавать

Скандальная Мария Шукшина как зеницу ока оберегает близких родственников. О личной жизни сына Макара известная актриса говорить не любит, предпочитая уводить тему на собственные профессиональные успехи.

Именно по этой причине появление в личном профиле фото и видео с крошечным внуком Марком становится для поклонников Шукшиной предметом ажиотажа. Рожденный Фрейей Зильбер ребенок как две капли воды похож на непубличного отца, а аудитория активно прочит Марку актерское будущее.

«Маленький красавчик», «Бабушкина радость», «Сладкий какой малыш! Как же хорошо, что он у вас», — регулярно восторгаются фанаты в комментариях под видео и фото.

Правда, еще недавно надежд на счастливое будущее в семье Шукшиной у Марка не было: долгое время актриса наотрез отказывалась признавать ребенка, рожденного вне брака. Лишь после года скандалов на шоу у Малахова актриса смилостивилась и приняла мальчика в семью. Ребенок даже получил звездную фамилию, которую Шукшина изначально запретила давать.