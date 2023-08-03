Раньше Олесю Малибу называли фриком: встреча с любимым кардинально изменила ее

Олеся Малибу никогда не скрывала, что охотно выжимает из мужчин все соки. Экс-участница «Дома-2» ради красивой и обеспеченной жизни была готова практически на все. Но поиски того, кто будет выполнять любые прихоти эффектной красотки, окончены.

Прежде Олесю Малибу называли фриком, но теперь она остепенилась. Встреча с любимым мужчиной кардинально изменила взгляды Малибу на жизнь. Девушка отказалась от беспорядочных связей и теперь мечтает только об одном — выйти замуж и родить супругу ребенка.

Личность своего избранника Малибу предпочитает держать в тайне. Известно только, что ему 52 года и человек он крайне обеспеченный. Возлюбленного Олеся называет папиком, не скрывая, что он полностью ее содержит. Малибу призналась, что ни в чем не нуждается благодаря своему «жениху». По словам девушки, он не женат и не имеет детей, поэтому ей ничто не мешает стать его супругой и подарить ему долгожданных наследников.