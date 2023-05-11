Раневская знала, как определить настоящего мужчину: таких буквально единицы

Фаину Раневскую связывали противоречивые отношения с противоположным полом. Артистка утверждала, что ее влюбленности всегда были не взаимны, и до конца жизни оставалась одна, хотя прекрасно разбиралась в мужчинах.

Раневская была уверена, что именно по отношению к женщинам можно определить порядочного мужчину. Такой никогда не оставит спутницу в беде, а в стрессовой ситуации сохранит самообладание. Но самое главное — его отношение к возрасту своей избранницы.

«Настоящий мужчина — это мужчина, который точно помнит день рождения женщины и никогда не знает, сколько ей лет. Мужчина, который никогда не помнит дня рождения женщины, но точно знает, сколько ей лет, — это ее муж», — была уверена звезда сцены.

Именно первых мужчин она уважала и любила больше всего. По мнению Раневской, с ними точно можно построить крепкие отношения на долгие годы.