Рак, ДТП и разбитое сердце: как актрисы «Зачарованных» стали жертвами сериала

Перед тем как взяться за работу над сериалом «Зачарованные», создатели решили проконсультироваться с историками и людьми, увлекающимися изучением сверхъестественных явлений. Благодаря такой качественной подготовке были созданы интересный сюжет и реалистичные декорации.

Одним из самых правдоподобных реквизитов оказалась книга таинств. Но во время съемок многие поверили в волшебную силу этого объекта. Первый артефакт решили заменить на новую версию и после этого на площадке начали происходить странные события. Софиты ломались, а телефоны переставали работать. Все встало на круги своя, когда оригинал вернули на место.

Даже после завершения работы над сериалом актрис преследовала мистика. У Шэннен Доэрти обнаружили рак, а Роуз МакГоун попала в страшную аварию. Странности не обошли стороной и Холли Мари Комбс с Алиссой Милано. Девушек ждали сплошные неудачи в личной жизни.